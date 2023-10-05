Hakkari'de 80 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hakkari'de yapılan bir araç aramasında, 80 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada, 80 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 80 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ