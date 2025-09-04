Hakkari'de 8 Yılda 10 Bin Bebeğe İşitme Testi Uygulandı

Hakkari'de 8 yılda yaklaşık 10 bin bebeğe işitme testi uygulandı.

Hastanede odyometri teknikeri olarak görev yapan Yunus Uluad, yaptığı açıklamada, bebeklerin işitme testlerini yaparak sorun yaşanması durumunda ilgili bölümlere yönlendirdiklerini söyledi.

Yapılan testlerin yüzde 99,5'inin olumlu sonuçlandığını, çok az sayıda bebeğin işitme kaybı nedeniyle testi geçemediğini anlatan Uluad, şöyle konuştu:

"İşitme kaybının en önemli sebepleri aileden kaynaklı genetik faktörler ile doğum öncesi ve doğum sırasında yaşanan bazı sağlık sorunlarıdır. İşitme tarama testi hem yasal bir zorunluluk hem de çocuğun temel hakkıdır. Bazı aileler 'çocuk duyuyor, gerek yok' düşüncesiyle testleri ihmal ediyor. Erken teşhis çok önemli. Bebeklerde işitme kaybı çoğu zaman gözle fark edilmiyor. İlk 6 ay içinde tanı konulan bebeklerde başarı oranı çok yüksek. Testten geçmek ömür boyu duymak anlamına gelmez ancak testten kalmak, mutlaka takip edilmesi gereken değerli bir uyarıdır. Hastanede 8 yılda yaklaşık 10 bin bebeğe işitme testi uyguladık."