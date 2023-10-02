Hakkari'de 72 kilo esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda narkotik polisi tarafından bir ikamette 72 kilo esrar ile 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik polisinin bir ikamette yapığı operasyonda 72 kilo esrar ile 90 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gençlerimizi uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için zehir tacirlerine karşı güvenlik birimlerimizce yaptığımız çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ