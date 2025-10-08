Hakkari'de 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Hakkari'de, 'kasten öldürme' suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. adlı firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel