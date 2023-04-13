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Hakkari'de 5 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 5 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçedeki bir ikamette yapılan aramada, 6 poşette kristal halde 5 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hakkari Güncel Haberler

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