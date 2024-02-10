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Hakkari'de 5. Kar Festivali düzenlendi

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Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Festivalde dengbej ve müzik dinletisi, konser ve havai fişek gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

Belediye Sanat Topluluğu'nun dengbej ve müzik dinletisi sunduğu, sanatçı Ferhat Üngür'ün konser verdiği festivalde vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek güzel zaman geçirdi.

Alanda stant ve çadır kuran görevliler, kurumlarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma timinin eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Festivalin ilk günü havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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