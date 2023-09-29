Hakkari'de 49 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında dolandırıcılık, müstehcen yayın ve yasadışı bahis siteleri tespit edildi. Ayrıca terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve Atatürk aleyhine suçlarla ilgili adli işlemler başlatıldı. Hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin 2 şüpheli yakalandı ve kaçakçılık faaliyetlerinde 2 bin 640 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık amacıyla geliştirilen 10 ve müstehcen yayın yapan 259 internet sitesi ile 365 yasadışı bahis sitesi tespit edildi. Şüpheli 45 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" paylaşım yapmaları sebebiyle adli işlem başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerinin 15-18 Eylül'de yaptığı çalışmalarda ise Yüksekova'da hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi çalışmalarında da dün gümrük kaçağı 2 bin 640 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı" denildi. - HAKKARİ