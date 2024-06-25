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Hakkari'de 446 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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Hakkari'de yapılan analiz çalışmaları sonucunda durdurulan bir araçta, kaçak 446 cep telefonu, 30 şarj kablosu ve 30 adaptör ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 446 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları sonucunda bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada kaçak 446 cep telefonu, 30 şarj kablosu ve 30 adaptör ele geçirdi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Hakkari Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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