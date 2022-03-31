Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İlçe kırsalında dün arazide yapılan aramada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 çuval içinde 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Hakkari, Silah, Güncel, Haberler

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