Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama - Haberler

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Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

HAKKARİ'de, 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle polisin Van'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

HAKKARİ'de, 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle polisin Van'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Haberler

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