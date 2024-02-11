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Hakkari'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve derinliği belirlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.

Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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