Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" yapıldı Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" düzenlendi. Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" düzenlendi. Belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kent Parkı'ndan düzenlenen etkinlik konserle başladı. Kermes düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterisi de yapıldı. Üç gün boyunca akşam saatlerinde devam edecek etkinliğe 10 takım ile 80 sporcu katıldı. Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş ve vatandaşlar katıldı. AA / Hikmet Temeş - Güncel basketbol gençlik Hakkari Güncel Haberler

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