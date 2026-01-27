Haberler

Hakkari'de 348 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen narkotik operasyonunda 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonun devam ettiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu suç örgütlerine karşı savaşın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, Yüksekova kırsalında 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu