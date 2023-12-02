Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda, mevlit okundu, dualar edildi.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hiçbir suçu olmayan, sadece topraklarında yaşamını idame ettirmeye çalışan insanların PKK'lı teröristlerce katledildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşları andıklarını dile getiren Çelik, zulmün hiçbir zaman bitmediğini, bunun örneğinin Filistin'de yaşandığını ifade etti.

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı herkesi şehit ettiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennettir onların. Çünkü 14'ü günahları olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Diğerleri de hayatları için çalışırken katledildiler, şehit edildiler. Onlar gibi bu toprakları, bu milleti, bu inancı, bu dini seven insanların, hiç tereddüt etmeyip canlarını bayrakları için feda edenlerin yüzü suyu hürmetine biz de burada özgürce, yan yana saf tutarak ibadetlerimizi yapıyor, hayatımıza bu bayrak altında, bu devletin ve milletin gölgesi altında yaşayarak devam ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabb'im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bizleri, birbirini seven insanlardan eylesin."

Programa, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hisarcık Hakkari PKK İnsan Hakları Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title