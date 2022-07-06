Hakkari'de 32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı - Haberler

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Hakkari'de 32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de 32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı

Hakkari'de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarının temeli törenle atıldı.

Hakkari'de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarının temeli törenle atıldı.

Belediye tarafından Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alanda inşa edilecek pazarın temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek geliştirdiklerini söyledi.

Proje tamamlandığında 32 iş yerinin güzel bir ortamda hizmet vereceğini belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteğiyle kentte güzel hizmetler yaptıklarını aktardı.

Kentin eğitim, sağlık ve diğer alanlarda iyi durumda olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yüksekova'da organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Dün madencilerimizle toplantı yaptık. Hakkari'ye inşallah bir izabe tesisi, cevher fabrikası kazandırıyoruz. Belediyede göreve geldiğimizde değişim, dönüşüm programı hazırladık. 32 civarı projemiz var. Bunları yüzde 70-80 oranında gerçekleştirdik. 34 yeni araç aldık. 14 yeni minibüs taşımacılık yapıyor. 56 kilometre asfalt, 4 kilometre beton yol yaptık. Bu sene de 15 kilometrelik asfaltın ihalesine çıktık. Açık halk pazarımızı yaptık, sanat sokaklarımızı bitirdik. İki yılda 32 proje bitirdik. 52 milyon lira bu yatırımlara harcadık. 2022'de 13 yeni projemiz var. Ayrıca 128 milyon lira da borç ödedik."

Akbıyık ve beraberindekiler, dua ve kurban kesiminin ardından butona basarak temelin ilk harcını döktü.

Programa vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akbıyık, daha sonra çarşı merkezinde yenilenen sokakları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Hakkari Güncel Haberler

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