Hakkari'de 31 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 21 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonda 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu madde imal ve ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Ekim'de yürüttüğü çalışma sonucu 60 parça halinde, 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler.com
