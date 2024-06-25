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Hakkari'de 28 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'de yapılan operasyonda, bir otomobilde gizlenmiş 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Hakkari'de 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yüksekova'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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