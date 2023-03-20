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Hakkari'de 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi

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Hakkari'de 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 18 Mart'ta, Esendere Gümrük Kapısı'nda, dedektör köpekler "Ayzek" ve "Bella" ile bir araçta arama yapan ekipler, 28 kilo 100 gram afyon sakızı buldu.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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