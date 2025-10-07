Haberler

Hakkari'de 276 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 276 kişi yakalandı. Valiliğin açıklamasına göre, il genelindeki asayiş olaylarında düşüş yaşanırken, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında artış görüldü.

Valiliğin, NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler incelendi.

Buna göre, il geneli asayiş olayları yüzde 13, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 19, hırsızlık olayları yüzde 56, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları yüzde 8 azaldı.

Narkotik suçların ortaya çıkartılması için yapılan operasyonlar yüzde 28, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan operasyonlar ise yüzde 27 arttı.

Söz konusu dönemde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 276 kişi yakalandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
