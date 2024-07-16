Hakkari'de 25 Dağcı Uludoruk Zirvesine Ulaştı

Hakkari'de il dışından gelen 25 dağcı, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerine gitti.

Burada tırmanışa başlayan dağcılar, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu zorlu parkuru, iki günlük zorlu tırmanışın ardından aşarak zirveye ulaştı.

Dağcılara rehberlik yapan Kulüp Başkanı Hacı Tansu, yaz aylarında yüzlerce dağcının zirve yapmak üzere Hakkari'ye geldiğini söyledi.

Dağcıların tırmanmakta zorluk yaşadığını ifade eden Tansu, "Hava muhalefeti, akarsu, kar, buz, kaya kulvarları ve Armanç Platosu'ndan sonraki kılçık bölümü, dağcıları zorluyor. Zirveye aynı gün altı ayrı grup tırmanış yapınca bazı bölgelerde yığılmalar oluşuyor. 25 kişi ile zirve yaparak bütün dağcıların hedefine ulaşmalarını sağladık" dedi.

Kentte ilginin arttığını belirten Tansu, şunları kaydetti:

"Bölgenin güvenli hale gelmesi ve dağcıların rahat bir şekilde tırmanış yapabilmeleri Cilo Dağları'nın popülerliğini artırıyor. Yüksekova Nepal olma yolunda. Buranın cadde ve sokakları bölgeye gelen dağcılarla her geçen gün biraz daha renkleniyor. Cilo Dağları bizim Himalayalar'ımız."