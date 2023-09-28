Hakkari'de 24 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Kişi Tutuklandı

Hakkari'de polisin yaptığı operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 11 kilo 800 gram skunk maddesi ve 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de polisin yaptığı operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda, il genelinde yaptığı uygulamalarda 11 kilo 800 gram skunk maddesi, ve 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ