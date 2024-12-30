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Hakkari'de 2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de 2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Hakkari'de düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılı için güvenlik tedbirleri ve suç istatistikleri masaya yatırıldı. Vali Ali Çelik, kentte suç oranlarının düştüğünü belirterek, dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekti.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında "2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte yapılan toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi.

Yeni yılın ülke ve kent için hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı kapsamındaki operasyonlar, güvenlik tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde kentte huzur ortamının hakim olduğunu söyledi.

Gelecek yılda da kentin tüm coğrafyasının hem yöre sakinlerinin hem de başka illerden ve yurt dışından gelecek misafirlerin zaman geçirebileceği alana dönüşeceğini belirten Çelik, "Hakkari son yıllarda belki de en güvenli, en huzurlu dönemini yaşıyor. İnsanların, coğrafyanın tüm alanlarında serbestçe hareket edebileceği ortam hızla genişliyor. 2024'te takip ettiğimiz konulardan biri mal varlığına, diğeri ise kişilere karşı işlenen suçlardı. 2023'te 282 hırsızlık olayı meydana gelmişken, bu yıl 127 hırsızlık olayı meydana gelmiş. Yüzde 55 bir azalma var. Bu olaylarda 161 şahıs da kolluk birimleri tarafından yakalanmış." diye konuştu.

Kentte dolandırıcılık olaylarının önceki yıla göre yüzde 32 arttığını bildiren Çelik, sosyal medya, e-ticaret, e-alışveriş yoluyla ya da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak vatandaşları suç ve suç örgütleriyle ilişkiliymiş gibi gösterip para talep etme sürecinin önüne geçmenin zor olduğunu ifade etti.

Devlet görevlilerinin bu şekilde hiç kimseden para talebinde bulunmayacağını, bir yere para aktarılmasını isteyemeyeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu tür bir konuyla muhatap olan kim varsa o anda onun dolandırılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüp hemen durumu kolluk birimlerine bildirmesi gerekiyor. 63 kişi bu kapsamda yakalandı ama bu yeterli değil. Kimliğini bilmediğiniz kişilerle ya da nereden arandığınıza emin olmadığınız telefonlarda özel kimlik ve mali bilgilerinizi paylaşmamanız gerekiyor. Güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmamak lazım. Bizim şu ana kadar engelleyemediğimiz en önemli sorun başlığımız burası."

KADES uygulamasının şiddete mağdur kalanlar için önemli bir uygulama olduğunu, yürütülen çalışmalarla kadına karşı şiddetle ilişkin farkındalığın arttığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"En önemli gördüğümüz konulardan birisi de uyuşturucuyla mücadele. Arkadaşlarımızın sahada bu konuda ciddi uygulamaları ve mücadelesi var. Bir önceki yıla göre ortaya çıkarılan olaylarda yüzde 14'lük bir artış sağlanmış. Geçen seneki rakamlarımız da çok iyiydi. Bu kapsamda 542 kişiye işlem yapıldı. 'Torbacı' olarak tabir edilen 63 şahıs da tutuklandı. Bu kişilerin çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarını zehirlememeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Uyuşturucuya hep beraber karşı durmamız lazım. Terörle mücadele kapsamında da 660 kişiye işlem yapılmış, bunlardan 114'ü tutuklanmış."

Geçen yıl aranan kişilerden 2 bin 512'sinin, bu yıl ise 3 bin 524'ünün yakalandığını bildiren Çelik, bu yıl meydana gelen 614 trafik kazasında 655 kişinin yaralandığı, 10 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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