Hakkari'de 2023 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 2023 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ve bu yıl yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Hakkari'de 2023 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen 2023 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, devam eden yatırımlar ile bu yıl yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 2023 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilimizde devam eden 337 aktif proje ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ