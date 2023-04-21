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Hakkari'de 2 bin kutu ilaç ele geçirildi

Hakkari'de 2 bin kutu ilaç ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçedeki bir iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin kutu ilaç ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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