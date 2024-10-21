Hakkari'de 164 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 164 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 164 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.