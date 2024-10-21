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Hakkari'de 164 Şüpheli Yakalandı

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Hakkari'de terör, adam öldürme, dolandırıcılık ve diğer suçlardan aranan 164 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Hakkari'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 164 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 164 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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