Yüksekova'da araç koltuğunda 16 kilo metamfetamin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada 16 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yüksekova'da araç koltuğunda 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada 16 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; ilimiz Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Rüzgar ile yapılan aramada; aracın arka koltuğunun oturma ve sırt kısım süngerinde, emdirilmiş vaziyette daralı 16.7 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi 2 şahıs gözaltına alınmış olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.