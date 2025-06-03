Hakkari'de 1500 İhtiyaç Sahibi Çocuğa Giyim Yardımı

Hakkari'de 1500 İhtiyaç Sahibi Çocuğa Giyim Yardımı
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Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, hayırseverlerin destekleriyle 1500 yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim ve ayakkabı yardımı yaptı. Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, yardımların devam edeceğini belirtti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nce 1500 ihtiyaç sahibi yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla 1500 çocuğa giyim ve ayakkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

Yardımları ihtiyaç sahibi çocuklara teslim ettiklerini belirten Aydoğdu, "Dağıtımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi tüm engelli bireylere adil ve şeffaf şekilde hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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