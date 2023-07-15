Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için dualar edildi ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.