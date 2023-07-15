Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Vali, Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen programda, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

HAKKARİ - Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii'nde verilen Mevlid-i Şerif programına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya asker, polis, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz şehitleri ruhuna Fatiha'lar okunarak dualar edildi.