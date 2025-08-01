Hakkari'de 15 Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de, aralarında 10 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 15 hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, düzenledikleri operasyonda, 10 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 15 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.