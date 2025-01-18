Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Ayrıntılar ortaya çıktı! İşte Gazze'deki ateşkese ilişkin tüm detaylar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha

Hakkari'de 15 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Hakkari'de 15 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık Melisa Şanlı, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık bebek, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa Şanlı'nın ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Van'dan Derecik'e ambulans helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
img

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Nefes kesen maçta kazanan yok
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.