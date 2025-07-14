Hakkari'de 142 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de 142 Suçlu Yakalandı
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Hakkari'de yapılan asayiş toplantısında, 1-12 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 142 kişinin yakalandığı duyuruldu. Ayrıca, asayiş olaylarında önemli oranda azalma tespit edildi.

Hakkari'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 142 kişi yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda 1-12 Temmuz'da meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, asayiş olaylarının yüzde 6, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 30, kasten yaralama olaylarının yüzde 23, hırsızlık suçlarının yüzde 40, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 40 azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu dönemde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 142 kişinin yakalandığı bildirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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