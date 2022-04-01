Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de bir kargo firmasının aktarım merkezinde kaçak olduğu belirlenen 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de bir kargo firmasının aktarım merkezinde kaçak olduğu belirlenen 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Mart'ta bir kargo firmasında yapılan aramada, 10 çuvalda kaçak 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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