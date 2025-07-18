Hakkari'de 14 Yaşındaki Kız Çocuğu için Arama Çalışmaları Başlatıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Rojda Ediş için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ediş'ten haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köy ve çevresinde arama yapıyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rojda Ediş'i arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Çığlı köyünde Ediş'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan ekipler, köy ve çevresinde arama yaptı. Çalışmaya köy sakinleri de destek veriyor.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel