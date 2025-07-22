Hakkari'de 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ot yığınının altına gizlenmiş 14 kilogram skunk bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.