Hakkari'de 12 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan bir minibüs aramasında 12 kilo 260 gram eroin bulundu ve olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 12 kilo 260 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinin girişinde yer alan Depin Polis Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın özel bölümlerine zulalanmış 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımın devamında ise, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzün ekiplerince yapılan özverili çalışmalarında dolayı tebrik eder, gençlerimizin uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için zehir tacirlerine karşı güvenlik önlemlerimizi arttıracağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ