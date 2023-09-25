Hakkari'de 12 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı

HAKKARİ'de polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste, 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki Depin uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Pars'ın da kullanıldığı aramada, gizli bölmede 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.