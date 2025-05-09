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Hakkari'de 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması Düzenlendi

Hakkari'de 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması Düzenlendi
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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışma ile Arapça dil ve kültürü tanıtıldı ve başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinesinde, 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arapça dil ve kültürünü öğrencilere daha yakından tanıtmak ve bu alanda yetenekli gençleri öne çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışma yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, dil öğrenmenin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bugün, öğrencilerimiz, herkese, adeta manevi bir ziyafet sundular. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden öğrencilerimizin sayısını artırsın. Yarışmanın düzenlemesinde emeği olanlara, jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Hakkari ve ilçelerindeki imam hatip ortaokul ve liseleri arasında yapılan yarışmada başarılı olanlara hediyeleri takdim edildi.

Yarışmada birinci olanların, bölge yarışmasında Hakkari'yi temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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