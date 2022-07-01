Hakkari'de 100 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 70 kilogram eroin, 30 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 70 kilogram eroin, 30 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, araziye gömülü 4 çuvalda 70 kilogram eroin ve 30 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor. AA / Hikmet Temeş - Güncel Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hakkari'de 100 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.