- Hakkari dağlarında dağ keçileri sürüsü görüldü

HAKKARİ - Hakkari dağlarında dağ keçileri sürüsü görüntülendi.

Yıllardır Hakkari ve bölgesinde dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan Hacı Tansu yeni bir arazi çalışmasında dağ keçileri sürüsü ile karşılaştı. Hakkari ve yakın bölgesinin yüksek platolar ve sarp dağlarında son zamanlarda yabani hayat hareketliliği artmış gibi görünüyor. Hakkari ve civarında çeşitli zamanlarda arazi çalışmaları yatıklarını ve bu çalışmalar esnasında her seferinde buna benzer heyecan dolu anlar yaşadıklarını söyleyen Tansu, "Biz bu gün bir grup arkadaş arazi çalışmalarımız esnasında dağ keçileri ile karşılaştık. Birçok zaman az da olsa görüyorduk ancak ilk defa bu kadar kalabalık ve yakın görme şansımız oldu. Bu günkü arazimiz esnasında göçmen kuşların göç yolu üzerindeki akarsularda mola anlarına da denk geldik. Umudumuz odur ki bölgenin yabani yaşam popülasyonunun artması ve korunmasıdır. Umarım bu güzel dağ keçileri birileri gidip vurmaz" dedi.