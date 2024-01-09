Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünlüsoy, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" başlıklı karesini seçen Ünlüsoy, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ve "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin imzalı "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı görselden yana tercihte bulunan Ünlüsoy, yarışmadaki tüm karelerin birbirinden etkileyici olduğunu söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.