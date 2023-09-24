Hakkari-Çukurca karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü M.A. ile araç içerisinde bulunan K.G., F.G. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli köyü civarında meydana geldi. Hakkari'den Çukurca'ya gitmekte olan M.A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araç içerinde bulunan K.G., F.G. ve S.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ