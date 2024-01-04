Üye Girişi
Haberler

Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari-Çukurca kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, eski çöplük mevkisinde devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolunda kontolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Hakkari İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title