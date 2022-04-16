HAKKARİ (AA) - Hakkari, Bitlis ve Muş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Hakkari Orduevi'nde düzenlenen programda Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, ailelerle iftar yaptı.

Masaları gezerek ailelerin taleplerini dinleyen Kumbasar, yakından ilgilendiği çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Muş

Muş'ta da belediye tarafından Göletli Park'ta iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, çocuk evlerinde ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarla yakından ilgilendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Asya, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının önerisi ve İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararla 2014 yılından itibaren ramazan ayının 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" ilan edildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle iki yıl bu programa ara vermek zorunda kaldıklarını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Sizler Allah'ın emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak da bizim görevimizdir. Hep sizlerle beraber olacağız. Bu vesileyle dünyanın, tüm çocukların anne ve babaları ile büyüyebilecekleri bir yer olmasını diliyorum. Yetim yavrularımızın sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum."

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programa Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu da katıldı.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yetim çocuklar ve ailelerine iftar verildi.

Bir restorandaki programda duanın okunmasıyla yapılan iftardan sonra çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum amirleri de katıldı.