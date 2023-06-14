Üye Girişi
Haberler
Hakkari BİLSEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Hakkari BİLSEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Güncel Haberler

Hakkari'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı resimler sergilendi.

Hakkari'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı resimler sergilendi.

Hakkari Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen sergiyi, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ziyaret etti.

Sergide yer alan resimleri inceleyen Kumbasar, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kumbasar'a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve BİLSEM Müdürü Necip Kızılkaya da eşlik etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari Belediyesi Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title