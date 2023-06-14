Hakkari BİLSEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Hakkari'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı resimler sergilendi.

Hakkari'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı resimler sergilendi.

Hakkari Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen sergiyi, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ziyaret etti.

Sergide yer alan resimleri inceleyen Kumbasar, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kumbasar'a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve BİLSEM Müdürü Necip Kızılkaya da eşlik etti.