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Hakkari Besicileri Kış İçin Dağlarda Ot Biçiyor

Hakkari Besicileri Kış İçin Dağlarda Ot Biçiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kamışlı köyü besicileri, Cilo Dağı eteklerinde yaz aylarında biçtikleri otları brandayla köylerine taşıyor. Kış aylarında hayvanlarına yedirmek için gerekli olan otları toplamakta zorluk çekiyorlar.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, Cilo Dağı eteklerindeki Kamışlı köyünde besiciler, yaz aylarında dağlarda biçip biriktirdikleri otları brandayla taşıyor.

Yüksekova merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde besiciler, kışın hayvanlarına yedirmek için yaz aylarında dağlarda ot biçiyor. Besiciler, Cilo Dağı'nın eteklerinde biriktirdikleri otları, sonbahar mevsiminde de köye taşıyor. Besiciler, otları brandanın üzerine koyup, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki köye çekerek indiriyor.

Köylülerden Serkan Çakto (30), "Köyümüzde kışın hayvanlarımıza yetecek kadar ot olmadığı için Cilo Dağı eteklerindeki yaklaşık 2 bin rakımlı dağlarda ot biçiyoruz. Bu otları indirmek de çok zor oluyor. Biçtiğimiz otları sonbahar mevsiminde köye taşıyoruz. Otları biçtiğimiz yere kadar araç yolu var, ancak yol temizlenmediği için araçlar çıkamıyor. Daha önceki yıllarda da ot balyalarını sırtlayıp taşıyorduk, bu yıl yeni bir yöntem geliştirdik. Yaklaşık 300 ot balyasını brandayla köye kadar taşıyoruz. Bu şekil daha kolay oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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