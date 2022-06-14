Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi. Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi. Spor salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz ve başvuru sahiplerinin katılımıyla noter Serdar Kundakçı'nın huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada, ismi çıkan 8 kişinin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceği bildirildi. Kasımoğlu, 8 daimi personelin alınacağı işe 1174 kişinin başvurduğunu söyledi. AA / Hikmet Temeş - Güncel Hakkari Güncel Haberler

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