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Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi

Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi.

Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi.

Spor salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz ve başvuru sahiplerinin katılımıyla noter Serdar Kundakçı'nın huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurada, ismi çıkan 8 kişinin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceği bildirildi.

Kasımoğlu, 8 daimi personelin alınacağı işe 1174 kişinin başvurduğunu söyledi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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