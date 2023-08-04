Hakkari Belediye Camisi Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Kapatıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı hizmet binasının alt katında bulunan cami, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Yapılan performans ölçümlerinde caminin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye hizmet binası başka bir adrese taşındı ve Hakkari'de sadece Ulu Cami ibadete açık kaldı.

Hakkari Belediye Başkanlığı hizmet binasının alt katında bulunan cami, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari'de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binasının yapılan performans ölçümlerinde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye hizmet binası Atlılar Caddesi üzerinde bulunan belediyenin ek binasına taşındı.

Yıllardır Hakkarili vatandaşların dini ibadetlerini yerine getirdiği belediye camisi de bugünden itibaren ibadete kapatıldı.

Kent merkezinde sadece Ulu Cami'nin kaldığını belirten vatandaşlar, "Hacı Sait Camisi depreme karşı dayanıklı olmadığı için kapatıldı. Belediye Camisi de kapatıldı. Dolayısıyla cami sıkıntısı yaşanmaya başlandı" şeklinde konuştular. - HAKKARİ