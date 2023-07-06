Hakkari Bedensel Engelliler Derneği'nden 4 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği'nin girişimleriyle ihtiyaç sahibi 4 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dernekte düzenlenen programa katılarak engellilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tahir Ölmez, Vali Akbıyık'ın programa katılmasının engelliler için anlamlı olduğunu belirtti. Dernek olarak yıllardır bu tür ekipman desteğini sürdürdüklerini dile getiren Ölmez, desteklerinden dolayı Akbıyık'a teşekkür etti. Törene, Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ile engelliler ve aileleri katıldı.