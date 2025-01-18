Hakkari Başsavcısı Ünlüsoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Ünlüsoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafına oy veren Ünlüsoy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesini seçti.

"Günlük hayat"ta Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını tercih eden Ünlüsoy, "Haber"de Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini oyladı.

Ünlüsoy, AA'nın geleneksel hale gelen oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını belirterek, muhabirleri tebrik etti.